oi-Madhu Kota

అంతులేకుండా సాగుతోన్న కరోనా విలయంలో మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ దేశాలైన అమెరికా -భారత్‌లు కొవిడ్ పై పోరాటంలో పరస్పర సహకారాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించాయి. శనివారం నాటికి గ్లోబల్ గా కొవిడ్ కేసులు 17కోట్లకు, కరోనా మరణాలు 35.4లక్షలకు చేరగా, కేసులు, మరణాల్లో అమెరికా, భారత్ తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. కరోనాక విరుగుడు వ్యాక్సిన్లు మాత్రమేననే భావన బలంగా ఉండగా, భారత్ లో వ్యాక్సిన్ల కొరత తీరేలా అమెరికా నుంచి సహాయం పొందేందుకు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ అగ్రరాజ్యంలో పర్యటిస్తున్న సంగత తెలిసిందే. మరోవైపు రెండు దేశాల వ్యాక్సిన్ మైత్రిపై వ్యూహాత్మక సంస్థల ప్రతినిధులు మాత్రం భిన్నంగా మాట్లాడటం కలకలం రేపుతున్నది.

English summary

External Affairs Minister S Jaishankar met United States Secretary of State Antony Blinken and Secretary of Defence Lloyd Austin in Washington D.C. on Friday. Blinken said that two countries were united in tackling the Covid-19 pandemic together. Jaishankar thanked Blinken and Austin for the assistance provided by the United States to help respond to the second wave of the Covid-19 pandemic in India. The External Affairs Minister and the American Secretary of State noted that the India-US relations had grown stronger over the years. while, US-India Strategic Partnership Forum Chief Mukesh Aghi said there was no discussion on COVID-19 vaccine in the meeting.