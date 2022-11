జామా మసీద్ కీ డిషిషన్, మహిళలు ఒకరు వచ్చేందుకు పర్మిషన్

India

ఢిల్లీ జామా మసీద్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మసీదు ఆవరణలో పవిత్రతను బాలికలు, మహిళలు పాటించాలని స్పష్టంచేసింది. ఇక నుంచి వారు ఒకరే వచ్చేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఇదివరకు పర్మిషన్ ఇవ్వని సంగతి తెలిసిందే. మసీదు ప్రాంగణంలోకి పురుషుల సాయంతో వచ్చేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

ఇదివరకు మహిళలకు మసీదులోకి రావొద్దని నియమం ఉంది. కానీ ఆ ఉత్తర్వులను జామా మసీదు ఇమామ్ బుఖారీ వెనక్కి తీసుకున్నారని తెలిసింది. ఈ మేరకు ఢిల్లీ లెప్టినెంట్ గవర్నర్ వీకే సక్సేనా జామా మసీదులోని షామీ ఇమామ్ బుఖారీతో మాట్లాడరని తెలిసింది. ఆ ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరినట్టు సమచారం.

మహిళలను నిషేధించాలనే నిర్ణయాన్ని ఖండించారు. పురుషులు లేకుండా మసీదుకు రావాలనే నిర్ణయాన్ని ఢిల్లీ మహిళా ఫ్యానెల్ చీఫ్ మలివాల్ తప్పుపట్టారు. ఈ మేరకు జామా మసీదు అడ్మిన్‌కు నోటీసులు ఇచ్చారు.

అంతకుముందే మసీదు బయట మహిళలకు నో ఎంట్రీ అని బోర్డు కనిపించింది. దీంతో ఇదీ వివాదం అయ్యింది. ఈ ఆర్డర్‌ ముఖ్య ఉద్దేశం మహిళలు వీడియో షూట్ చేయకుండా ఉండేందుకేనని పీఆర్వో తెలిపారు. పెళ్లయిన దంపతులకు ఎలాంటి నిషేధం లేదని స్పష్టంచేసింది. మహిళలకు సంబంధించి జారీ చేసిన ఉత్తర్వును వెనక్కి తీసుకుంది.

English summary

Imam Bukhari agreed to revoke the order barring entry to only one gender. In a rule that was rolled out earlier today, the Jama Masjid administration disallowed the entry of a girl and girls without male companions.