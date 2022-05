India

oi-Rajashekhar Garrepally

శ్రీనగర్: జమ్మూకాశ్మీర్‌లో కాశ్మీర్ పండిట్లే లక్ష్యంగా మరోసారి ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని బుద్గాం జిల్లాలో గురువారం కాశ్మీరీ పండిట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని అనుమానిత ఉగ్రవాదులు జిల్లాలోని చదూరా ప్రాంతంలోని అతని కార్యాలయంలో కాల్చి చంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ముష్కరులు చాదూరా పట్టణంలోని తహసీల్ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించి, రాహుల్ భట్ అనే క్లర్క్‌పై కాల్పులు జరిపారని అధికారులు తెలిపారు. బుద్గాం జిల్లాలోని షేక్‌పురా వద్ద వలస కాలనీలో నివసిస్తున్న భట్‌ను శ్రీనగర్‌లోని శ్రీ మహారాజా హరి సింగ్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ అతను మరణించాడు.

ఈ ఘటన తర్వాత పోలీసులు దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ హత్యను ఖండించారు. 'బుద్గామ్‌లో ఉగ్రవాదులు రాహుల్ భట్‌ని అమానుషంగా చంపడాన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఈ నీచమైన ఉగ్రదాడి వెనుక ఉన్నవారు శిక్ష నుంచి తప్పించుకోరు. ఈ దుఃఖ సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు జమ్మూకాశ్మీర్ ప్రభుత్వం సంఘీభావంగా నిలుస్తుంది' అని సిన్హా అన్నారు.

బుధవారం, జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని అనంత్‌నాగ్, బందిపొరా జిల్లాలో భద్రతా బలగాలు, ఉగ్రవాదుల మధ్య రెండు ఎన్‌కౌంటర్లు జరిగినట్లు పీటీఐ నివేదించింది. బందిపోరాలోని సాలిందర్ అడవుల్లో ఉగ్రవాదులు, భద్రతా బలగాలకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరుగుతున్నాయని పోలీసు అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. అనంత్‌నాగ్ జిల్లాలోని బిజ్‌బెహరా ప్రాంతంలోని మర్హామాలో మరో ఎన్‌కౌంటర్ ప్రారంభమైంది.

J&K | Terrorists fired bullets at an employee, Rahul Bhat at Tehsildar office, Chadoora in Budgam district. He has been shifted to the hospital.



