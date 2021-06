నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో కొత్త చిచ్చు: ఆ అఖిలపక్ష భేటీ..అంతరార్థమేంటీ: ఎవరికి బెనిఫిట్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: కొద్దిరోజులుగా జాతీయ స్థాయి రాజకీయాల్లో చర్చల్లో ఉంటోన్న అంశం.. జమ్మూ కాశ్మీర్ నేతలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ అఖిలపక్ష సమావేశం. జమ్మూ కాశ్మీర్‌కు స్వయం ప్రతిపత్తి హోదా కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడం, ఆ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించిన తరువాత- ప్రధాని ఈ భేటీకి పూనుకోవడం వల్ల ఈ సమావేశంపై అందరి దృష్టీ నిలిచింది. కొన్ని గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన ఈ భేటీ ఫలితాలు ఎలా ఉండొచ్చనేది కూడా ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి చర్చనీయాంశమౌతోంది. బీజేపీకి డైహార్డ్ వ్యతిరేకులు ఉన్న నేతలు కూడా ఈ భేటీకి హాజరు కావడం మరో ఎత్తు.

Delimitation is the redrawing of boundaries of an assembly or Lok Sabha constituency to reflect changes to the population of a region