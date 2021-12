UP Elections 2022 : మళ్లీ యోగీకే సీఎం పీఠం - 55 శాతం మంది మద్దతు : జన్ కీ బాత్ ఒపీనియన్ పోల్...!!

India

oi-Sai Chaitanya

త్వరలో జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తిరిగి ప్రస్తుత సీఎం యోగీకే తిరిగి పట్టం కట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా జన్ కీ బాత్ నిర్వహించిన అభిప్రాయ సేకరణలో దాదాపుగా 55 మంది తమ ముఖ్యమంత్రిగా యోగీనే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తేలింది. 2022, ఫిబ్రవరి - మార్చిలో యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ సమయంలో సంస్థ చేసిన సర్వే ఫలితాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 75 జిల్లాల నుంచి సేకరించిన 20 వేల శాంపిల్స్ లో యోగీకే మెజార్టీ కనిపించింది.

English summary

Jan Ki Baat has released the results of its latest survey ahead of the crucial Uttar Pradesh Assembly elections, predicted the return of BJP at the centre with a thumping majority.