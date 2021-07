India

oi-Srinivas Mittapalli

రామాయణంలో రావణుడి సోదరుడు కుంభకర్ణుడి గురించి వినే ఉంటాం. కుంభకర్ణుడు ఒక్కసారి కునుకు తీశాడంటే ఆర్నెళ్ల దాకా నిద్ర లేవడు. ఇది కుంభకర్ణుడికి బ్రహ్మ శాపం అని చెబుతారు. పురాణాల సంగతి పక్కనపెడితే ప్రస్తుత నిజ జీవితంలోనూ ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నాడంటే నమ్మగలరా... నమ్మి తీరాల్సిందే... ఆ వ్యక్తి రాజస్తాన్‌కి చెందిన 42 ఏళ్ల పుర్ఖారామ్. ఏడాదిలో దాదాపు 300 రోజులు అతను నిద్రలోనే ఉంటాడు. ఓ అరుదైన వ్యాధి కారణంగా పుర్ఖారామ్ నిద్ర సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు.

English summary

Bhadwa Purkharam is a village in Nagaur district in the Indian state of Rajasthan. He suffers from a rare disease called axis hypersomnia. This problem is caused by fluctuations in the TNSF-alpha protein in the brain. Purkharam is always asleep due to this disease. Once he fall asleep, he will sleep for 20-25 days at a time. He sleeps about 300 days a year. That is why the locals call him Kumbhakarna.