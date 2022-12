భారత్ జోడోయాత్రలో రాహుల్ గాంధీతో పాటు కమల్ హాసన్; వచ్చే ఎన్నికలకు మొదలైన సన్నాహాలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న భారత్ జోడో యాత్రకు విశేషంగా మద్దతు లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా రాహుల్ గాంధీ కొనసాగిస్తున్న భారత్ జోడో పాదయాత్రలో భారీ సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు, శ్రేణులతో పాటు, పలు రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై తమ మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇక ఇదే క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర లో మక్కల్ నీది మయ్యం వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కమల్ హాసన్ డిసెంబర్ 24వ తేదీన ఢిల్లీలో పాదయాత్రలో భాగస్వామ్యం తీసుకోనున్నారు.

English summary

Kamal Haasan along with Rahul Gandhi will participate in Bharat Jodo Yatra on December 24 in Delhi. The leaders of Kamal Haasan's party said that preparations for the next elections have already started.