oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతోన్న భీకర యుద్ధంలో ఇన్ని రోజులూ ఏదైతే జరగకూడదని భయపడుతూ వచ్చారో.. అది సంభవించింది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా సైనిక బలగాలు కురిపిస్తోన్న నిప్పులవానలో భారత విద్యార్థి ఒకరు మరణించారు. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించింది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా సైన్యం చేస్తోన్న దాడుల్లో భారత విద్యార్థి మృత్యువాత పడినట్లు తెలిపింది. ఆ విద్యార్థి కుటుంబంతో తాము సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొంది.

భయపడిందే జరిగింది: ఉక్రెయిన్‌లో భారత విద్యార్థి మృతి: ఖార్‌కీవ్‌పై నిప్పుల వాన

English summary

Karnataka SDMA Commissioner Manoj Rajan said that the student, who died in Kharkiv, Ukraine identified as Naveen Shekharappa from Chalageri in Haveri district. He had left for a nearby store to buy something.