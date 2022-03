India

oi-Sai Chaitanya

ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ . ఇది ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఒక సంచలనం. రాజకీయంగా అన్ని పార్టీలను కదలించిన సినిమా. విమర్శలకు - ప్రశంసలకు కారణమైన చిత్రం. ఈ సినిమా పైన స్వయంగా ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కొన్ని ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు వినోద పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చాయి. మరి కొన్ని చోట్ల ఈ సినిమా చూడటం కోసం ఉద్యోగులు..పోలీసులకు కూడా సెలవులు ఇచ్చారు. ఈ సినిమా రూ 200 కోట్ల బిజినెస్ క్లబ్ లో చేరింది. ఇక, ఈ సినిమా యూనిట్ కు ఈ రోజు జరిగే ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానాలు అందాయి.

English summary

Delhi CM Arvind Kejriwal said that Vivek Agnihotri should upload The Kashmir Files on Youtube so that everyone can watch it for free,in response to the BJP's demand to make the movie tax-free in the state.