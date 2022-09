India

గుజ‌రాత్ అసెంబ్లీకి ఈ ఏడాది చివ‌ర‌లో ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌బోతున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం అధికారంలో ఉన్న భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీకి కాంగ్రెస్ నుంచి కాకుండా ఆప్ నుంచి ఊహించ‌ని ప్ర‌మాదం ఎదుర‌వుతోంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప‌ట్ట‌ణ ప్రాంతాల్లోని ఓట‌ర్లు ఆప్‌వైపు మొగ్గుచూపుతున్న‌ట్లు ప‌లు స‌ర్వేల్లో తేలింది. ఈ స‌మ‌యంలో ఆప్ నేత‌ల‌పై సీబీఐ దాడులు, ఈడీ దాడులు జ‌రుగుతుండ‌టం గ‌మ‌నార్హం.

English summary

Gujarat assembly elections are going to be held later this year.The Bharatiya Janata Party, which is currently in power, is facing an unexpected threat not from the Congress but from the AAP.