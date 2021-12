Goa Polls: కేజ్రీవాల్ వర్సెస్ మమతా బెనర్జీ, గోవాలో టీఎంసీ రేసులో కూడా ఉండదన్న ఆప్ అధినేత

India

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరం ప్రారంభంలో గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ గోవాపై ఫోకస్ పెట్టాయి. ఎన్నికలకు ముందు గోవాలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. గోవాలో నువ్వా నేనా అన్నట్టు, ప్రధాన పార్టీలకు దీటుగా కొత్త పార్టీలు సమరానికి సై అంటున్నాయి. గోవా ఎన్నికల లక్ష్యంగా చేసుకున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రెండూ ఒకదానికొకటి ఢీ అంటున్నాయి. తాజాగా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి మరియు ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. గోవాలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ "రేసులో కూడా లేదు" అని ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Kejriwal hits out at TMC and slams Mamata Banerjee's party in goa elections. arvind Kejriwal made shocking comments that TMC is Not even in the race for Goa polls.