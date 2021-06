కేరళ సంచలనం: మోదీ దిమ్మతిరిగేలా -దేశమంతటా ఉచిత వ్యాక్సిన్ల కోసం అసెంబ్లీ తీర్మానం -వీణా జార్జ్ ఫైరింగ్

India

ప్రపంచ టీకాల రాజధానిగా పేరున్న ఇండియాలో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల కొరత ఏర్పడటం, అనుమతి పొందిన రెండు ఫార్మా కంపెనీలు కేంద్రానికి ఒకలా, రాష్ట్రాలకు మరోలా ధరలు నిర్ణయించడం, ఓ వైపు కరోనా మరణాలు భారీగా నమోదవుతున్నా, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేయకపోవడం, రాష్ట్రాలు సొంతగా గ్లోబల్ టెండర్లకు వెళదామన్నా కేంద్రం అడ్డుగోడలా నిలబడటం లాంటి పరిణామాలు దేశంలో ఫెడరల్ వ్యవస్థకు సవాలుగా మారాయి. వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో కేంద్రం విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ బీజేపీ యేతర రాష్ట్రాలన్నీ గగ్గోలు పెడుతుండగా, కేరళ మరో అడుగు ముందుకేసి సంచలన చర్యకు పూనుకుంది..

English summary

Kerala state assembly on Wednesday passed unanimous resolution demanding the Centre to provide Covid vaccines free of cost and in a time-bound manner. The resolution moved by the health minister Veena George was also critical of the vaccine policy which pushed the states to compete in the market for vaccine purchase. The resolution also mooted the use of provisions of compulsory licensing to make vaccines in public sector pharmaceutical companies. this is first time that a state assembly passes resolution for free vaccine.