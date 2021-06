అజ్ఞాతవాసిని..అన్నీ రాత్రిపూటే: పుట్టింటికి దగ్గర్లో: ప్రియుడి గదిలో 11 ఏళ్ల రహస్య జీవితం

India

oi-Chandrasekhar Rao

తిరువనంతపురం: పెద్దలకు భయపడి.. ప్రియుడితో కలిసి ఓ చిన్నగదిలో 11 సంవత్సరాల పాటు గడిపిన ఓ మహిళ ఉదంతం ఇది. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాననే విషయం తెలిస్తే.. ఏం చేస్తారోననే ఆందోళనతో ఓ చిన్న గదిలో బందీగా ఉండిపోయారామె. పీకల్లోతో ప్రేమలో మునిగిపోయిన ఆ మహిళ, తన పుట్టింటిని వదిలి పెట్టి వెళ్లిపోయారు. పుట్టింటికి సమీపంలోనే ఉన్న ప్రేమికుడి ఇంట్లో రహస్య జీవితం గడిపారు. చివరికి విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనికి గల కారణాలను వివరించారు. ఒక్కడు సినిమాను తలపించేలా ఉన్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు.

English summary

The people of Ayilur, a village near Palakkad, are in disbelief after hearing the story of a young couple who lived in their midst. In one line, it reads like this: Rahman, 34, hid Sajitha, 28, who had left her parents to live with him, for 10 years.