ప్రధాని మోడీకి నిద్రలేని రాత్రులే .. ఖలిస్తానీ గ్రూప్ బెదిరింపులు; యూఎస్ లో క్వాడ్ సదస్సుకు పీఎం

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఖలిస్తాన్ సంస్థ జస్టిస్ ఫర్ సిఖ్స్.. భారతదేశ ప్రధాని మోడీని అమెరికాలో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపేలా చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది . క్వాడ్ లీడర్ సమ్మిట్ మరియు ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా వైట్ హౌస్ వెలుపల నిరసన కార్యక్రమాలకు ఖలిస్తాన్ గ్రూప్ ప్లాన్ చేసింది. తాము నిరసన తెలియజేయడానికి కారణం భారతదేశంలోరైతులపై కొనసాగుతున్న హింస అని ఉగ్రవాద సంస్థ పేర్కొంది. ఖలిస్తాన్ గ్రూప్ జనరల్ కౌన్సెల్ గురుపత్వంత్ సింగ్ పన్నన్, ప్రధాని మోడీకి అమెరికాలో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపేలా చేస్తామని హెచ్చరించారు.

English summary

The Khalistan organization Justice for Sikhs has vowed to make Indian Prime Minister Modi spend sleepless nights in America. The Khalistan Group plans to stage protests outside the White House during PM Modi's visit to the US to attend the Quad Leader Summit.