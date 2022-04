Lady: కూతుర్ని చంపేశారని అల్లుడు, అత్త మీద కేసు పెట్టిన లేడీ, రాత్రి ఫోన్ చేసి ఆత్మహత్య డ్రామాలు !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న యువతి ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. దంపతులు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. రానురాను అత్తా, కోడలు గొడవపడటం మొదలుపెట్టారు. పుట్టింటికి వెళ్లి వస్తున్న మహిళ తనను అత్త టార్చర్ పెడుతోందని, రానురాను తన భర్త కూడా అతని తల్లికి వత్తాసు పలుకుతున్నాడని, నన్ను చితకబాదుతున్నాడని ఆమె తల్లికి చెప్పింది. అత్తారింటిలో ఇలాంటి చిన్నచిన్న గొడవలు సహజం అని తల్లి నచ్చచెప్పింది. గొడవలు పెద్దవి కావడంతో దంపతులు వేరుగా అద్దె ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కాపురం పెట్టారు. నువ్వు కావాలనే నా తల్లిదండ్రుల నుంచి విడదీశావని భర్త అతని భార్యతో ఇంకా ఎక్కువ గొడవపడేవాడని తెలిసింది. ఇదే సమయంలో మహిళ అత్తమామలు దంపతుల ఇంటికి వచ్చి వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు. రాత్రి భార్య ఇంటికి ఫోన్ చేసిన భర్త మీ కూతురు ఆత్మహత్య చేసుకుందని చెప్పాడు తన అల్లుడు, అతని తల్లి తన కూతురిని చంపేసి ఆత్మహత్య చేసుకుందని చిత్రీకరిస్తున్నారని మహిళ తల్లి కేసు పెట్టడంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Wife: A woman from Rajasthan has accused her son-in-law and his mother of forcing her daughter to kill herself in Gujarat.