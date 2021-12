Wife: ఆర్మీలో ఉద్యోగం, నా మొగుడు కాలాంతకుడు, మొబైల్ ఫోన్ లో లేడీస్ నగ్న ఫోటోలు, వీడియోలు, చాటింగ్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఆర్మీలో జవానుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడిని వివాహం చేసుకున్న యువతి అతనితో చక్కగా కాపురం చేసి కూతురికి తల్లి అయ్యింది. కూతురు పుట్టిన తరువాత భర్తలో మార్పులు వచ్చాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అనేక మంది మహిళలతో తన భర్త నగ్నంగా వీడియో కాల్స్ చేసి మాట్లాడాడని అతని భార్యకు తెలిసింది. భర్త మొబైల్ ఫోన్ మొత్తం పరిశీలించిన భార్య అసలు నిజాలు తెలుసుకుంది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భార్యకు ఎలాగో అసలు నిజాలు తెలిసిపోయాయని, ఇక నేరుగా మాట్లాడితే తప్పు ఏముందని అనుకున్న భర్త నేరుగా ఇంటి నుంచి పరాయి మహిళలతో నగ్నంగా వీడియో కాల్స్ చేసి మాట్లాడాడని అతని భార్య ఆరోపిస్తోంది. తన భర్త పరాయి స్త్రీల వ్యామోహంలో పడిపోయాడని, ఆ విషయం గురించి తాను నిలదీసినందుకు తనను, తన కూతురుని తన భర్త మెడపట్టి బయటకు గెంటేశాడని ఆరోపిస్తూ అతని భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి మీద వరకట్నం వేదింపుల కేసు, అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడని అతని భార్య స్వయంగా కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

English summary

Wife: A 32-year-old woman from Raysan village in Gandhinagar filed a complaint at Infocity police station alleging that her husband, an army jawan from Solan in Himachal Pradesh, thrashed her and abandoned her and their five-year-old daughter after she cautioned him about being honey-trapped after finding obscene chats and pictures on his phone.