Lady: ఆఫీసులో ఆంటీ గ్యాంగ్ రేప్, ఓనర్, ఫ్రెండ్స్ స్కెచ్ ? ఉద్యోగం మానేసిందని వీడియో అప్ లోడ్ !

National

oi-Mallikarjuna

రాజ్ కోట్/గుజరాత్/చెన్నై: ఆఫీసులో ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆంటీ మీద అదే ఆఫీసు యాజమాని కన్ను పడింది. ఆఫీసుకు వెళ్లి ఆమె పని ఆమె చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతుంది. ఆంటీ చాలా అందంగా ఉండటంతో ఆ ఆఫీసు యజమానితో పాటు అతని స్నేహితులు కామంతో తట్టుకోలేకపోయారు. పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో ఆమె ఉద్యోగం చేస్తోంది. టైమ్ చూసిన ఆఫీసు యజమాని ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఆమెను ఆఫీస్ రూమ్ లో లాక్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. అత్యాచారం చేసే సమయంలో కామాంధులు వీడియో తీశారు. విషయం బయటకు చెబితే నీ నగ్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తామని, నీ ఫ్యామిలీ పరువు పోతుందని ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి మరి కొన్ని సార్లు నిందితులు కామావాంఛ తీర్చుకున్నారు. చివరికి ఆమె ఉద్యోగం మానేయడంతో ఆంటీ రేప్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడంతో అవి వైరల్ అయ్యాయి. విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడం కామాంధుల షార్వా కారిపోయింది.

Illegal affair: భార్య నాటుకోడి, ప్రియుడు పందెంకోడి, పులుసు పెట్టిన భర్త, పెళైన మూడో రోజు ?

English summary

Lady: A 40-year-old woman was allegedly raped by three men in Kumbharawad area in Gujarat’s Bhavnagar. The accused also recorded a video of the crime and later uploaded it on social media platforms.