ఐసీయూలో లతా మంగేష్కర్: కరోనా పాజిటివ్: హెల్త్ బులెటిన్: ప్రార్థించాలంటూ కోరిన కుటుంబం

oi-Chandrasekhar Rao

దేశంలో ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి రోజురోజుకూ శరవేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది. ఇదివరకటి కంటే వేగంగా విస్తరిస్తోంది. కొత్త కేసులు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దీనికి తోడైంది. ఒమిక్రాన్ వల్లే దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తోందంటూ నిపుణులు సైతం హెచ్చరించారు. దేశంలో పలు నగరాల్లో థర్డ్‌వేవ్ మొదలైందనే భయాందోళనలు నెలకొని ఉన్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణ సహా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ నైట్ కర్ఫ్యూలు అమల్లో ఉంది.

English summary

Legendary singer Lata Mangeshkar has been admitted to the hospital after she contracted Covid 19. The is currently undergoing treatment at the ICU of Mumbai’s Breach Candy hospital.