India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా అత్యంత కీలకబిల్లు ఆమోదం పొందింది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓ విప్లవాత్మక మార్పుగా భావించే బిల్లు ఇది. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిమాండ్ ఇది. దొంగ ఓట్లకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి, నకిలీ ఓటర్లకు చెక్ పెట్టడానికి ఉద్దేశించిన బిల్లును లోక్‌సభ ఆమోదించింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సభలో ఆందోళన చేశారు. సభా కార్యకలాపాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటీకీ- బిల్లును సభ ఆమోదించింది.

English summary

The Election Laws (Amendment) Bill, 2021, which seeks to link electoral rolls with the Aadhaar ecosystem to weed out duplication, was passed in the Lok Sabha on Monday amid protest by Opposition.