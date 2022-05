Loudspeaker: రాజ్ ఠాక్రే డెడ్ లైన్, మసీదుల దగ్గర హనుమాన్ చాలీసా, సౌండ్ పొల్యూషన్ ఏమిటో చూపిస్తాం !

India

ముంబాయి/లక్నో: మసీదుల్లో లౌడ్ స్పీకర్లు తొలగించాలని డిమాండ్ దేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ అవుతోంది. ముంబాయిలో మసీదులో లౌడ్ స్పీకర్లలో నమాజ్ చదివితే మేము అలాంటి లౌడ్ స్పీకర్లలో హనుమాన్ చాలీసా ప్లే చేస్తామని ఎంఎన్ఎస్ చీఫ్, మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే దాయాది రాజ్ ఠాక్రే హెచ్చరించారు. ఈ రోజుతో రాజ్ ఠాక్రే ఇచ్చిన గడువు పూర్తి కావడంతో మంబాయిలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొనింది. ఇప్పటికే ముంబాయిలో పలు ఏరియాల్లోని మసీదుల్లో లౌడ్ స్పీకర్లలో నమాజ్ చదవడం నిలిపివేశారని కొందరు పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు.

Loudspeaker Row: Several mosques in and near Mumbai kept loudspeakers off during azaan this morning following a threat by Raj Thackeray, chief of Maharashtra Navnirman Sena (MNS).