Medical Student: పీవీ మానసను రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపి ప్రియుడి ఆత్మహత్య, ఏం జరిగిందంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/చెన్నై: సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన దంతవైద్య విద్యార్థినితో యువకుడు ప్రేమలో పడ్డాడు. ఇద్దరు ఇంతకాలం కలిసిమెలసి తిరిగి నిత్యం ఫోన్ లో టచ్ లో ఉన్నారు. ఇటీవల ప్రియుడికి వైద్య విద్యార్థిని బ్రేకప్ చెప్పిందని సమాచారం. ప్రేమించిన దంతవైద్య విద్యార్థిని దూరం అవుతోందని ఆమె మాజీ ప్రియుడు రగిలిపోయాడు. ఇటీవల పోలీస్ స్టేషన్ లో పంచాయితీ జరిగింది. విద్యార్థిని నివాసం ఉంటున్న ఇంటికి వెళ్లిన మాజీ ప్రియుడు ఆమెతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ప్రియురాలు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాలని చెప్పింది. అంత వరకు రాజీ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన మాజీ ప్రియుడు ఒక్కసారిగా రివాల్వర్ తీసుకుని దంతవైద్య విద్యార్థిని మీద కాల్పులు జరిపాడు. తరువాత అదే రివాల్వర్ తో అతను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Medical Student: A 24-year-old man in Kerala's Nellikuzhi allegedly shot dead a medical student before ending his own life on Friday afternoon. The accused allegedly barged into the woman's house where he murdered her in broad daylight before killing himself. The woman's parents had earlier lodged a complaint against the accused for stalking her.