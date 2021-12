Lovers: ఫ్రెడ్స్ తో కలిసి కాలేజ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను ఏం చేశాడంటే ?, గంగానదిలో శవం విసిరేసిన ప్రియుడు !

India

oi-Mallikarjuna

మీరట్/లక్నో: కాలేజ్ కు వెలుతున్న అమ్మాయి వెంటపడిన యువకుడు నన్ను ప్రేమించాలని ఆమె వెనుక తిరిగాడు. రానురాను ఆ యువకుడు ఆ అమ్మాయిని ప్రాదేయపడి చివరికి లొంగదీసుకున్నాడు. కాలేజ్ అమ్మాయి ప్రేమించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఆ యువకుడు ఎగిరిగంతేశాడు. తరువాత ప్రేమికులు సంతోషంగా తిరిగారు. కాలేజ్ కు వెళ్లి వస్తున్న అమ్మాయి కంప్యూటర్ సెంటర్ లో కోచింగ్ తీసుకుంటున్నది. కాలేజ్ తో పాటు కంప్యూటర్ క్లాసులకు నామం పెడుతున్న ఆ అమ్మాయి ప్రియుడి వెంట తిరగడం మొదలుపెట్టింది. కాలేజ్ అమ్మాయితో తిరిగి ఎంజాయ్ చేసిన యువకుడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోకుండా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ యువతి ప్రియుడి మీద ఒత్తిడి చేసింది. ప్రియురాలి టార్చర్ తట్టుకోలేని ప్రియుడు అతని స్నేహితులతో కలిసి ప్రియురాలిని గంగానదిలో విసిరేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Girlfriend: In a shocking incident reported from Meerut district of Uttar Pradesh, a woman was allegedly killed by her boyfriend after the deceased reportedly insisted to marry the man.