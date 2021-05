రాజ్యసభ మెజార్టీ బీజేపీకి అందని ద్రాక్షే-కీలకంగా యూపీ పోరు-వైసీపీకి అదనంగా మూడు

National

oi-Syed Ahmed

పార్లమెంటులో భారీ మెజారిటీతో 2014లో అధికారం చేపట్టిన మోడీ సర్కార్‌ దిగ్విజయంగా ఏడేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకుంది. అయినా దిగువ సభ అయిన లోక్‌సభలో భారీ మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ రాజ్యసభలో మాత్రం ఈ ఏడేళ్లలో మెజారిటీ సాధించలేక చతికిలపడుతోంది. ఎప్పటికప్పుడు మెజారిటీకి చేరవవుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నా మ్యాజిక్‌ మార్క్ మాత్రం అందని ద్రాక్షే అవుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం రాష్టాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎదురవుతున్న పరాజయాలే. వచ్చే ఏడాది జరిగే యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవకపోతే మెజారిటీ మాట అటుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య కూడా కోల్పోక తప్పదు.

English summary

The majority mark in the Rajya Sabha will remain elusive for the BJP in the second term of the Narendra Modi government, and its performance in the Uttar Pradesh Assembly poll slated for early next year is crucial for it to maintain its current tally in the Upper House.