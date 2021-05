ప్రధానికి అవమానం: 2013లో మోదీ చేసినట్లే ఇప్పుడు మమత -30ని.కు ఇంత రచ్చా? మహువా ఫైర్

National

oi-Madhu Kota

యాస్ తుపానుపై సమీక్ష సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి పశ్చిమ బెంగాల్ లో ఎదురైన అవమానంపై రాజకీయ రచ్చ ఇంకా పెద్దదవుతోంది. ప్రధాని పర్యటనలో అడుగడుగునా ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనలు చోటుచేసుకోవడమేకాదు, ఏకంగా 30 నిమిషాలు సీఎం కోసం పీఎం ఎదురు చూడటం, తీరా సీఎం మమత ఇలా వచ్చి, ఓ వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చేసి, ప్రధాని సమీక్షలో పాల్గొనకుండానే వెళ్లిపోవడం పెనుదుమారం రేపింది. మమత తీరుపై బీజేపీ, దాని అనూకూల పక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతుండగా, టీఎంసీ సైతం ఎదురుదాడికి దిగింది. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలోనూ 2013నాటి మోదీ చర్య ఒకటి వైరల్ అయింది. వివరాలివి..

English summary

The meeting between Prime Minister Narendra Modi and West Bengal chief minister Mamata Banerjee over cyclone Yaas snowballed into a bigger political controversy. as bjp leaders keep slamming mamata, tmc mp Mahua Moitra hits back, said, why So much fuss?, pm also need to wailt some times. meanwhile social media remembers then gujarat cm modi skips key nic meeting called by then pm manmohan singh.