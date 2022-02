Massage: అందమైన అమ్మాయిలతో బాడీ మసాజ్, ఏదో అనుకుంటే ఏదో జరిగింది, మొబైల్ ఫోన్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: డబ్బులు బాగా సంసాధిస్తున్న వ్యక్తి విలాసాలకు బానిస అయ్యాడు. శ్రీమంతులు నివాసం ఉంటున్న ఏరియాలో నివాసం ఉంటున్న ఆ వ్యక్తి మసాజ్ సెంటర్ లకు వెళ్లి బాడీ మసాజ్ చేయించుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. సిటీలో మసాజ్ సెంటర్లు కొత్తగా ఏవైనా ప్రారంభం అయ్యాయా ?, మసాజ్ సెంటర్లు ఏమైనా ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు, అమ్మాయిల ఫోటోలు ఏమైనా పోస్టు చేశారా అంటూ ఇంటర్నెట్ లో వెతకడం మొదలుల పెట్టాడు. ఇదే సమయంలో ఓ మసాజ్ సెంటర్ ఫోన్ నెంబర్ కు ఫోన్ చేసి ఆ వ్యక్తి సంప్రధించాడు.

మసాజ్ సెంటర్ నిర్వహకుడు ఫోన్ రిసీవ్ చేసి ఒక్కసారి అందమైన అమ్మాయిలు మసాజ్ చెయ్యాలంటే రూ. 22 వేలు అవుతుందని చెప్పాడు. ఒక్కసారి మసాజ్ చేస్తే రూ. 22 వేలు ఎక్కువ అవుతుందని అనుకున్న ఆ వ్యక్తి సైలెంట్ అయిపోయాడు. కొన్ని రోజులకు ఆ వ్యక్తికి ఫోన్ చేసిన నిందితుడు మీరు మసాజ్ సెంటర్ ఫోన్ కు ఫోన్ చేసిన సమయంలో మీ మొబైల్ ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యింది, మొబైల్ లో ఉన్న నీ వ్యక్తిగత ఫోటోలు మా దగ్గర ఉన్నాయని, వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యకుండా ఉండాలంటే రూ. 22 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. నిందితుడు చెప్పిన అకౌంట్ నెంబర్ కు ఆ వ్యక్తి రూ. 22 వేలు పంపిచాడు. పదేపదే మసాజ్ సెంటర్ కు చెందిన ఆ వ్యక్తి ఫోన్లు చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యడంతో అక్కడ కథ మొదలైయ్యింది.

English summary

Massage: A 49-year-old man, who was searching for a massage centre, was duped of Rs 22,000 after an online hacker threatened him of uploading his morphed photos on Internet.