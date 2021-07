Revenge: హైప్రొఫైల్ లీడర్, మేయర్ ను కాల్చి చంపిన షార్ప్ షూటర్స్, సినిమా స్టైల్లో, ఇంటి పక్కనే !

India

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/బీహార్/చెన్నై: హైప్రొఫైల్ రాజకీయ నాయకుడి మీద ప్రత్యర్థులు పగ పెంచుకున్నారు. మేయర్ గా ఉన్న ఆ నాయకుడిని ఎలాగైనా చంపేయాలని ప్రత్యర్థులు డిసైడ్ అయ్యారు. మేయర్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లి వస్తున్నాడు, ఎవరిని కలుస్తున్నాడు, ఏమి చేస్తున్నాడు అంటూ రెక్కీ నిర్వహించారు. సమయం చూసి మేయర్ ను లేపాయలని స్కెచ్ వేసిన ప్రత్యర్థులు షార్ప్ షూటర్స్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఒకరి గురి తప్పినా మరోకరి గురి తప్పకూడదని ప్లాన్ వేశారు. మీటింగ్ ముగించుకుని ఇంటి సమీపంలో వెలుతున్న మేయర్ మీద షార్ప్ షూటర్ విరుచుకుపడటంతో ఆ రాజకీయ నాయకుడి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. పోలీస్ స్టేషన్ కుసమీపంలో, ఇంటి పక్కనే మేయర్ దారుణ హత్యకు గురి కావడం కలకలం రేపింది.

Khiladi wife: కెనడాలో కత్తిలాంటి భార్య, ఇక్కడ భర్త, మామకు పంగనామాలు, స్వాహా, చివరికి !

English summary

Revenge: The mayor of Katihar, Bihar, was allegedly shot dead by unidentified assailants on Thursday night. The accused allegedly approached the 38-year-old man at around 9.30 - 9.45 pm, when he was returning home after attending a meeting.