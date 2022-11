Measles Cases: మహారాష్ర్ట, కేరళలో విజృంభిస్తోన్న మీజిల్స్ వ్యాధి.. మీ పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేయించారా..!

India

oi-Chekkilla Srinivas

కేరళ, మహారాష్ట్రలో మీజిల్స్ వ్యాధి విజృంభిస్తోంది. కేరళలో మలప్పురం జిల్లా ఎక్కువగా కేసులు నమోదయ్యాయి. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 160 మీజిల్స్ కేసులు నమోదయ్యాయని, అయితే వ్యాధి కారణంగా మరణాలు సంభవించలేదని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు పిల్లలకు తప్పకుండా టీకాలు వేయించాలని కేరళ ప్రభుత్వం తల్లిదండ్రులను కోరింది. మీజిల్స్ ను స్థానిక పరిభాషలో 'అంచం పానీ' అని పిలుస్తారు. తొమ్మిది నెలల నుంచి ఐదేళ్లలోపు పిల్లలందరికీ మీజిల్స్, రుబెల్లా వ్యాక్సిన్‌ల అదనపు డోస్ ఇవ్వాలని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం రాష్ట్రాలను కోరింది.

English summary

Measles cases are increasing in Kerala and Maharashtra. In Kerala, Malappuram district has the highest number of cases. So far 160 cases of measles have been reported in the district.