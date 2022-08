Midnight: ఇంటి బయట డోర్ లాక్ చేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు, భార్య ప్రాణం పోయింది, ఏం జరిగింది?!

India

oi-Mallikarjuna

భువనేశ్వర్/ కెంజీహర్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. రాత్రి దంపతులు భోజనం చేసి కొంతసేపు టీవీ చూస్తూ కాలం గడిపారు. రాత్రి దంపతులు ఇద్దరూ నిద్రపోయారు. అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత కొందరు దంపతులు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి బయట డోర్ కు బయట గడియ పెట్టి వేరే తాళం వేశారు. కిటికీలో నుంచి ఇంట్లోకి పెట్రోల్ పోసిన నిందితులు నిప్పు పెట్టి పరారైనారు. ఇంటిలో మంటలు వ్యాపించడంతో దంపతులు ఆర్తనాదాలు చేశారు. దంపతులను కాపాడటానికి అవకాశం లేకుండా ఇంటి బయట లాక్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Midnight: The woman, who along with her husband sustained severe burn injuries after miscreants set them ablaze after dousing them with petrol in Harichandanpur in Odisha.