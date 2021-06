India

oi-Srinivas Mittapalli

నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత శరద్ పవార్ నేత్రుత్వంలో కేంద్రంలోని ఎన్డీయేకి ధీటుగా ప్రత్యామ్నాయ వేదిక ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం అవుతున్నాయి. సోమవారం(జూన్ 21) ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్‌తో భేటీ అనంతరం మంగళవారం(జూన్ 22) విపక్షాల భేటీకి శరద్ పవార్ పిలుపునిచ్చారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్‌ను గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా విపక్షాలతో కొత్త కూటమికి శరద్ పవార్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. రేపటి విపక్షాల భేటీకి 15 పార్టీల నేతలకు ఆహ్వానం అందినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Efforts are afoot to set up an alternative platform to the NDA at the Center, led by Nationalist Congress Party chief Sharad Pawar. Sharad Pawar called for a meeting of the opposition on Tuesday (June 22) after a meeting with election strategist Prashant Kishore on Monday (June 21).