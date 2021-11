Models: బైక్ తప్పించి చెట్టును ఢీకొట్టిన కారు, మిస్ కేరళ 2019, రన్నర్ విన్నర్ దుర్మరణం, రాత్రి !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం: మిస్ కేరళ కిరిటాన్ని సొంతం చేసుకున్న యువతి, రన్నరప్ గా నిలిచిన యువతి ఒకే సారి రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. మిస్ కేరళ కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకున్న యువతి తరువాత మోడల్ గా రాణిస్తోంది. మోడల్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఇద్దరు యువతులు రాత్రి ఫోటో సెషన్ కు హాజరైనారు. ఫోటో సెషన్ పూర్తి అయిన తరువాత కారులో వెలుతున్న సమయంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మోడల్స్ దుర్మరణం చెందడంతో ఆమె అభిమానులు ఉలిక్కిపడ్డారు.

English summary

Models: Ancy Kabeer, who was crowned Miss Kerala in 2019, and Anjana Shajan, the runner-up in the competition that year, were killed in a car crash in Kochi early Monday morning.