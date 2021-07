India

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ సర్కార్‌లో మంత్రివర్గ విస్తరణకు సంబంధించిన చర్చలు జోరుగా సాగుతోన్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కేబినెట్‌ను విస్తరించడానికి ముహూర్తం పెట్టారు. ఎల్లుండి అంటే..8వ తేదీన కేంద్ర కేబినెట్‌ను విస్తరించడానికి అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. బుధవారం నాడే విస్తరణకు పూనుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ.. ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలతో సంప్రదింపులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడం వల్ల ఒక రోజు వెనక్కి జరిపినట్లు సమాచారం.

It is believed that on July 8, Prime Minister Narendra Modi is likely to expand the cabinet by inducting 17-22 new faces. JDU, LJP, and YSR Congress Party may include many ministers in the cabinet.