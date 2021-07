Modi Cabinet 2.0 : ప్రమోషన్ కొట్టిన ఆ ఏడుగురు మంత్రులు వీరే...

India

oi-Srinivas Mittapalli

కేంద్ర కేబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఏడుగురు మంత్రులకు ప్రమోషన్ లభించింది. ఇదివరకు సహాయ మంత్రులుగా ఉన్న వీరికి తాజాగా కేబినెట్ బెర్తులు దక్కాయి. వీరిలో తెలంగాణకు చెందిన కిషన్ రెడ్డితో పాటు ఇదివరకు సహాయమంత్రులుగా పనిచేసిన కిరణ్ రిజిజు,అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్,హర్‌దీప్ సింగ్,పరశోత్తమ్ రూపాలా,మన్సుఖ్ మాండవియా,ఆర్కే సింగ్ ఉన్నారు. బుధవారం(జులై 7) రాత్రికి కొత్త మంత్రుల శాఖలు ఖరారయ్యే అవకాశం ఉంది.

English summary

Seven ministers have been promoted in the central cabinet reshuffle. Ministers of state (MoS) have been elevated to the rank of cabinet ministers. Among them are Kishan Reddy from Telangana, Kiran Rijiju, Anurag Singh Thakur, Hardeep Singh, Parashottam Rupala, Mansukh Mandavia and RK Singh.