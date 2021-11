మోదీ నాయకత్వానికి ప్రశంసలు - బీజేపీ ఓట్ షేర్ పెరిగింది : జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో నడ్డా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో మోదీ సమర్ధ నాయకత్వాన్ని బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం ప్రశంసించింది. 100 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ అందించడంతో పాటు, 80 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉచిత ఆహారధాన్యాలను పంపిణీ చేసారని..మానవాళి చరిత్రలోనే ఇది చాలా పెద్ద కార్యక్రమమంటూ బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా పేర్కొన్నారు. న్యూఢిల్లీలోని ఎన్‌డీఎంసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో నడ్డా ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్‌షా, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

The Govt under Modi leadership is been lauded by many and that the voteshare of BJP has increased said the BJP national President JP Nadda.