ఢిల్లీ దడదడ: మరో పాజిటివ్ కేసు: ట్రావెల్ హిస్టరీ లేకపోయినా: బ్యాచిలర్ పార్టీలో

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ప్రమాదకరమైన మంకీపాక్స్ పాజిటివ్ కేసులు చాపకింద నీరులా విస్తరించడం మొదలు పెట్టినట్టే కనిపిస్తోంది. ఈ మహమ్మారి తొలి కేసు కేరళలో వెలుగులోకి వచ్చింది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి నుంచి తిరువనంతపురానికి చేరుకున్న 35 సంవత్సరాల వ్యక్తిలో మంకీపాక్స్ లక్షణాలు కనిపించాయి. ఆ వ్యక్తి నమూనాలను పుణేలోని నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ వైరాలజీకి పంపించగా- పాజిటివ్‌గా నిర్దారణ అయింది. దీని తరువాత మరో పాజిటివ్ కేసు కూడా అక్కడే రికార్డయింది.

English summary

First Monkeypox case reported in Delhi. The patient is a 31-year-old man with no travel history who was admitted to the hospital.