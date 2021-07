Mother: తల్లిని దారుణంగా చంపేసిన కూతుర్లు, శవం పక్కన బిస్కెట్లు తింటూ ఆడుకున్నారు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరునల్వేలి: మతిస్థిమితం లేని ఇద్దరు కూతుర్లను తల్లి కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చింది. సుమారు 20 ఏళ్ల వచ్చిన కూతుర్లు ఏమి చేస్తున్నారో వారికే తెలీకుండా జీవిస్తున్నారు. మతిస్థిమితం లేని కూతర్లతో వేగలేక తండ్రి భార్య, పిల్లలను వదిలేసి అతని దారి అతను చూసుకున్నాడు. ఆ ఇద్దరు కూతుర్ల చేతిలోనే తల్లి దారుణ హత్యకు గురైయ్యింది. తల్లిని చంపేసిన కూతుర్లు శవం పక్కనే ఆడుకున్నారు. తల్లి శరీరంలోని రక్తం కారిపోయి ఇళ్లంతా తడిచిపోవడంతో అదే రక్తంలో ఇద్దరు కూతుర్లు ఆడుకోవడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: ఇంట్లో మొగుడు, పక్కింట్లో ప్రియుడు, రెండు చేతులతో మర్మాంగం? బెడ్ రూమ్!

English summary

Mother: Two sisters in Tamil Nadu's Tirunelveli district were found sitting next to their mother's dead body and playing with dolls. The two women, who are suspected of being mentally unsound, later confessed to murdering their mother.