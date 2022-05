Mothers Day 2022: సృష్టికి మూలం అమ్మ; జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ఇవి చెయ్యండి చాలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

అమ్మదనమున ఎంత కమ్మదనం ఉందిరా.. అమృతమ్ముకే ఆమె తీపి నేర్పింది రా.. అన్నారో మహాకవి. సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మను కూడా సృష్టించింది ఓ అమ్మేనని చెప్తారు. అటువంటి అమ్మ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. మానవులకు తెలిసిన అన్ని సంబంధాలలో, అన్నిటినీ అధిగమించే ఓ గొప్ప సంబంధం తల్లీబిడ్డల సంబంధం. సృష్టిలో నిష్కల్మషమైన ప్రేమకు ప్రతిరూపం అమ్మ. అలాంటి తల్లులందరి కృషిని గుర్తు చేస్తూ, పిల్లల కోసం వారు చేసే త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ జరుపుకునే మదర్స్ డే గురించి వన్ ఇండియా ప్రత్యేకం.

English summary

Mother is the epitome of unconditional love in creation. Mother's Day is celebrated to commemorate the hard work of all such mothers and the sacrifices they make for their children.