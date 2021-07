Covid 19 : 13 నెలల్లో 3 సార్లు కోవిడ్ బారినపడ్డ యువ డాక్టర్... వ్యాక్సిన్ రెండు డోసులు తీసుకున్నా...

India

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా వ్యాక్సిన్లు కల్పించే రక్షణ,వాటి సమర్థతపై ఇప్పటికీ చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ముఖ్యంగా కొత్తగా పుట్టుకొచ్చే కోవిడ్ వేరియంట్లపై వాటి ప్రభావం ఏ మేరకు అనేది ప్రస్తుతం అధ్యయన దశలోనే ఉంది. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా చాలామంది కోవిడ్ బారినపడటం చూస్తూనే ఉన్నాం. తాజాగా ముంబైకి చెందిన 26 ఏళ్ల ఓ వైద్యురాలు 13 నెలల వ్యవధిలోనే మూడుసార్లు కరోనా బారినపడ్డారు. అది కూడా వ్యాక్సిన్ రెండు డోసులు తీసుకున్న తర్వాత ఆమె కోవిడ్ బారినపడటం గమనార్హం.

Dr Shrushti Halari,A mumbai based doctor who is currently working at Veer Savarkar Hospital was infected with covid thrice even after vaccinated.This year March,April she took both doses of vaccines,there after she infected twice.