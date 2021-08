Girl: ఇంట్లో ఫైటింగ్, నమ్మించి జీవితనం నాశనం చేశాడు. రెండు చోట్ల ఒకే అమ్మాయి గ్యాంగ్ రేప్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/నాగ్ పూర్: ఇంట్లో వదిన, ఆమె మైనర్ మరదలకు నిత్యం చిన్నచిన్న గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇంట్లో వదినతో పెద్దగా గొడవపడిన అమ్మాయి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. రైలులో బంధువుల ఇంటికి వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అమ్మాయిని కామాంధుడైన ఆటో డ్రైవర్ పరిచయం చేసుకుని తాను ఆశ్రయం ఇస్తానని మాయమాటలు చెప్పాడు. అమ్మాయిని పిలుచుకుని వెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్ మరో ముగ్గురితో కలిసి అమ్మాయిని రేప్ గ్యాంగ్ రేప్ శాడు. గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన అమ్మాయిని పిలుచుకుని రైల్వేస్టేషన్ దగ్గర వదిలేశాడు. అక్కడ మరో ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్లు అమ్మాయిని గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. ఒకే అమ్మాయిని రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఆరు మంది గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడం ఆ నగరంలో కలకలం రేపింది. ముగ్గురు కామాంధులు పట్టుబడటంతో మరో ముగ్గరు కామాంధులు ఎస్కేప్ అయ్యారు.

Illegal affair: లడ్డూ లాంటి పెళ్లానికి రసగుల్లా లాంటి లవర్, బెడ్ రూమ్ లో కొడుకు ఏడ్చాడని !

English summary

Girl: A teenage girl who left her house in a huff after a quarrel was allegedly raped by six men, including four autorickshaw drivers, in two separate incidents within hours of each other here in Maharashtra.