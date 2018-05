పోలింగ్ డే: కన్నడ ఓటర్లకు మోడీ, రాహుల్ పిలుపు

Karnataka Election 2018 Update

బెంగళూరు: కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై యావత్ దేశం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. శనివారం ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతుండగా, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ కర్ణాటక ప్రజలకు విధిగా ఓటు వేయాలని కోరారు.

కర్ణాటక ప్రజలు పెద్ద ఎత్తన పాల్గొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం నేపాల్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోడీ ట్విట్టర్ వేదిక కర్ణాటక ఎన్నికలపై స్పందించారు.

Urging my sisters and brothers of Karnataka to vote in large numbers today. I would particularly like to call upon young voters to vote and enrich this festival of democracy with their participation.