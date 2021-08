కులం కోసం విరోధులంతా ఒక్కటిగా -కులాల వారీగా జనాభా లెక్కలకు మోదీపై ఒత్తిడి -నితీశ్ అనూహ్యం

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కులాల వారీగా జనాభాను లెక్కించాలన్న డిమాండ్ రోజురోజుకూ బలపడుతున్నది. ఇటీవల పార్లమెంటులో ఓబీసీ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కుల గణనకు మరింత మద్దతు పెరిగింది. సాక్ష్యాత్తూ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీనే ఓబీసీ అయినందున కుల గణన చేపట్టాలంటూ అన్ని పార్టీలూ ఆయనపై ఒత్తిడి పెంచాయి. ఈ క్రమంలోనే..

దేశంలో తొలిసారి: జనాభా లెక్కల డిజిటలైజేషన్ -బీజేపీ సహా అన్ని పార్టీలూ కోరినా కుల గణనకు మాత్రం కేంద్రం నో

English summary

A delegation of leaders from 10 political parties in Bihar, including Chief Minister Nitish Kumar, RJD’s Tejashwi Yadav, HAM’s Jitan Ram Manjhi and VIP’s Mukesh Sahani, met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Monday to discuss the issue of conducting a caste-based census. cm Nitish Kumar urges PM mofi for caste census in bihar, rjd chief Tejashwi wants count across India.