India

oi-Srinivas Mittapalli

ఎన్నారై విద్యార్థులకు నీట్‌(నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్)లో కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్(కుల ఆధారిత రిజర్వేషన్లు) వర్తించదా... వేరే దేశంలో ఉంటున్నంత మాత్రాన వారు తమ రిజర్వేషన్లను కోల్పోతారా... చాలామంది ఎన్నారై విద్యార్థుల్లో ఇప్పుడీ ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. నీట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ఎన్నారై విద్యార్థులకు కేటగిరీ ఆప్షన్లలో ఒక్క 'జనరల్' ఆప్షన్ మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.ఎస్సీ,ఎస్టీ,బీసీ కోటా ఆప్షన్లు లేవు. దీంతో కొంతమంది ఎన్నారై విద్యార్థులు కోర్టులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

English summary

Whether community reservation (caste based reservation) is applicable in NEET (National Eligibility cum Entrance Test) for NRI students ... Will they lose their reservation as long as they are in another country ... Many NRI students are still asking these questions.