యూపీలో యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు; బీజేపీ ప్రజలను విభజించటంతప్ప చేసిందేమీలేదు: సోనియాగాంధీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ సోమవారం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బిజెపి ప్రభుత్వం ప్రజలను విభజించడం తప్ప ఐదేళ్లలో చేసిందేమీ లేదని ఆరోపించారు . తన నియోజకవర్గం రాయ్‌బరేలీ పై సవతి తల్లి ప్రేమ చూపించిందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎన్నికల కోసం తన తొలి ఎన్నికల ప్రసంగంలో, సోనియా గాంధీ కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరియు యుపి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ల పై విరుచుకుపడ్డారు. కోవిడ్ -19 మహమ్మారి సమయంలో వారు సమర్థవంతమైన నిర్వహణ చేయలేదని సోనియాగాంధీ ఆరోపించారు.

English summary

No jobs were given to youth in UP. Sonia Gandhi has criticized the BJP in the UP election campaign, saying the BJP has done nothing but divide the people.