India

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ 'స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్‌'లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న విధానాలనే కొనసాగిస్తామని తెలిపింది. వ్యాక్సిన్ల మిక్సింగ్‌ ఉండబోదని... అందరికీ కోవాగ్జిన్ లేదా కోవీషీల్డ్‌ రెండు డోసులు ఇచ్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. వ్యాక్సిన్ల మిక్సింగ్‌కు సంబంధించి... దాని ప్రభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు శాస్త్రీయపరంగా తగినన్ని ఆధారాలు సేకరించాల్సి ఉందని పేర్కొంది. కోవీషీల్డ్‌ను కేవలం సింగిల్ డోసు రూపంలో ఇవ్వడం,వ్యాక్సిన్ల మిక్సింగ్‌పై పరిశోధనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేస్తోందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు డా.వీకె పాల్ దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు.

English summary

The central government on Tuesday clarified that there will be no mixing of Covid-19 vaccine doses in India until enough scientific evidence on its effectiveness is gathered. It also clarified that there is no change in its SOP for vaccination, and all beneficiaries will get two doses of Covishield and Covaxin.