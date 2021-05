కోలుకున్న మూడునెలలకే టీకా- టెస్టుల్లేకుండానే-పాలిచ్చే తల్లులకూ-కేంద్రం నిర్ణయాలు

National

oi-Syed Ahmed

కరోనా నుంచి కోలుకున్న మూడు నెలల తర్వాత టీకా తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. జాతీయ టీకా నిపుణుల కమిటీ ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. తొలి డోసు తర్వాత కరోనా వస్తే మూడు నెలలకు రెండో డోసు వేయించుకోవాలని సూచించింది. తీవ్రంగా జబ్బుపడి కోలుకున్న వారికి 4-8 వారాల తర్వాతే టీకా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 14 రోజుల తర్వాత, ఆర్‌టీపీసీఆర్‌ నెగటివ్‌ వచ్చిన రెండు వారాల తర్వాత రక్తదానం చేయవచ్చని వెల్లడించింది. వ్యాక్సినేషన్‌కు ముందు కరోనా నిర్థరణ అక్కర్లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

English summary

The Union Health Ministry on Wednesday said vaccination can now be deferred by three months after recovery from the illness.