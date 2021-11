Nurse: పూజ గదిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నర్సు దారుణ హత్య, భర్తతో విడిపోయి ఒంటరిగా ?, ఏం జరిగిందంటే !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళకు వివాహం అయ్యింది. దంపతులకు ఓ కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య భర్తతో విడిపోయింది. కూతురు, కొడుకుతో కలిసి భర్త వేరే ఊరిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అద్దె ఇంటిలో నివాసం ఉంటున్న భార్య రోజూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెళ్లి వస్తోంది. భర్త విడిపోయిన నర్సు ప్రతిరోజూ భర్తకు ఫోన్ చేసి పిల్లలతో మాట్లాడుతోంది. రెండు రోజులు భార్య నుంచి ఫోన్ రాకపోవడం, ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ రావడంతో అతను భార్య పక్కింటి వాళ్లకు ఫోన్ చేసి ఇంట్లో చూడమని చెప్పాడు. ఇంటి తాళం వేసి ఉండటంతో చుట్టుపక్కల వాళ్లు, పోలీసులు తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా పూజ గదిలో నర్సు దారుణ హత్యకు గురైన విషయం వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. పూజ గది మొత్తం రక్తపు మరకలతో నిండిపోయింది.

English summary

Nurse: The incident in which a nurse working in a government hospital was brutally murdered in the prayer room of her house has shocked Andipatti. Police are investigating the cause of the murder.