Bhubaneswar : దేశంలోనే 100 శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసిన తొలి నగరం... ఎలా సాధ్యమైంది...

Srinivas Mittapalli

కరోనా వ్యాక్సినేషన్‌లో ఒడిశా దూసుకుపోతోంది. దేశంలోనే 100 శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసిన తొలి నగరంగా భువనేశ్వర్ నిలిచింది. నగరంలో 18 ఏళ్లు పైబడిన జనాభా మొత్తానికి జులై 31 నాటికి వ్యాక్సిన్లు వేశారు. అంతేకాదు,1లక్ష మంది వలస కూలీలకు సైతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేశారు. భువనేశ్వర్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్(బీఎంసీ) జోనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అన్షుమన్ రథ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. నగరంలో విస్తృతంగా వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేపట్టి తక్కువ వ్యవధిలోనే ఈ టార్గెట్‌ను పూర్తి చేశారు.

English summary

Bhubaneswar became the first city in the country to complete 100 per cent vaccination. The city vaccinated cent percent population over the age of 18 by July 31.