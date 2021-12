Omicron Variant : రిస్క్ దేశాల నుంచి వచ్చిన 6 మందిలో కోవిడ్ పాజిటివ్ - జెనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ కు నమూనాలు...!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ తో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. తాజాగా విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలతో ప్రతీ విమానాశ్రయం వద్ద అట్ రిస్క్ దేశాల నుంచి వచ్చిన వారికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. బుధవారం నాడు భారత్ చేరుకున్న మూడు వేల మంది ప్రయాణీకులను పరీక్షించారు. అందులో ఆరుగురిలో కోవిడ్ -19 గుర్తించారు. అయితే, ఆ కేసులు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్‌కు సంబంధించినవో కాదో నిర్ధారించడానికి ప్రయాణీకుల నమూనాలు జెనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ కోసం పంపించారు.

English summary

six cases of Covid-19 have been detected after screening of over 3,000 passengers from flights arriving in India from "at risk" countries.