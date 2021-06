lady teacher: ఆన్ లైన్ క్లాసులు, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ చూపించి ? టెక్నాలజీ మహత్యంతో త్రీడీ సినిమా !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/జైపూర్/ చెన్నై: కరోనా వైరస్ పుణ్యమా అంటూ ఆన్ లైన్ క్లాసులు చెబుతున్న లేడీ టీచర్లకు ఓ విద్యార్థి 70 MM సినిమా+ త్రీడి సినిమా కలిపి చూపించాడు. ఆన్ లైన్ కోడింగ్ క్లాసులకు హాజరైన ఆ విద్యార్థి అతని కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం మొత్తం ఉపయోగించాడు. ఆన్ లైన్ క్లాసులు చెప్పడానికి వచ్చిన లేడీ టీచర్లకు ఆ విద్యార్థి తన ప్రైవేట్ పార్ట్ చూపించి చేతులకు పని పెట్టేసి వారికి ముచ్చెమటలు పట్టించి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాపించేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఒకే సారి ఆన్ లైన్ క్లాసులకు చాలా మంది విద్యార్థులు హాజరుకావడం, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ చూపించి అసభ్యంగా ప్రవర్థిస్తున్న విద్యార్థి ముఖం కనపడకపోవడంతో లేడీ టీచర్లు హడలిపోయారు.

అందమైన లేడీ టీచర్లు వారి వయసులో సగం వయసు ఉన్న అబ్బాయి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ చూసి అతను చేస్తున్న అసభ్యకరమైన చేష్టలు చూసి తట్టుకోలేక పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కేసు నమొదు చేసిన పోలీసులు వేరే రాష్ట్రంలో తలదాచుకున్న 9వ తరగతి విద్యార్థిని పట్టుకున్నారు. మిలటరి అధికారి కుమారుడైన ఆ విద్యార్థికి ఉన్న కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు, లేడీ టీచర్లు బిత్తరపోయారు.

Mrs India Winner: వ్యాపారవేత్తతో అక్రమ సంబంధం, మాజీ మిసెస్ రూ. కోట్లు డీల్, ఆ వీడియోతో !

English summary

Online classes: A 15-year-old Class 9 student from Rajasthan was detained by the Mumbai Police for allegedly exposing his private parts to female teachers during online coding classes. The accused teenager is, reportedly, a defence personnel’s son and has good knowledge of computers.