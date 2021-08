India

oi-Shashidhar S

ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో తాలిబాన్ల ఆటవిక పాలన కంటిన్యూ అవుతోంది. ఇప్పటికీ ఆ దేశంలో కొందరు చిక్కి ఉన్నారు. వారిని స్వదేశాలకు తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భారత్ కూడా ఆ పనిలో నిమగ్నమయ్యింది.ఆప్ఘన్‌లో చిక్కుకొన్న భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు 'ఆపరేషన్ దేవ్ శక్తి' పేరుతో కేంద్రం మిషన్ చేపట్టింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్ పేరును వెల్లడించారు. ఇవాళ 78 మంది ఆప్ఘన్ నుంచి భారతీయులు ఢిల్లీ చేరుకున్నారని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

English summary

Ministry of External Affairs on Tuesday announced 'Operation Devi Shakti' to be the new moniker of India's complex mission to evacuate its citizens and Afghan partners from Kabul.