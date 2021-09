సురక్ష చక్ర దాటొద్దు: పండుగలొస్తున్నాయ్.. బీ అలర్ట్: ప్రధాని మోడీ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: తన రేడియో కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్‌ ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రపంచ నదీ దినోత్సవం గురించి మోడీ ప్రస్తావించారు. నదులు ప్రపంచానికి నడకలను నేర్పాయని అన్నారు. ప్రజల జీవితంలో ఓ నదులు ఓ ముఖ్య భాగం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. నదిని తల్లితో పోల్చుకుంటామని గుర్తు చేశారు. ఓ తల్లి తన బిడ్డలను పోషించినట్టుగా నదులు కూడా ప్రాణికోటిని పెంచిపోషిస్తున్నాయని చెప్పారు.

English summary

September is an important month, a month when we celebrate World River Day. A day to remember the contribution of our rivers that selflessly provide us with water PM Modi.